Serie C/C, Playout: Messina salvo, Gelbison in Serie D

Il Messina rimane in Serie C, la Gelbison retrocede in Serie D. Questo il verdetto della doppia sfida playout del Girone C della Serie C. A decidere il match del Franco Scoglio è stata una rete di Ragusa all’82’ e le parate di Fumagalli.

Partendo dall’1-0 dell’andata per i cilentani, il primo tempo è nervoso e bloccato. La Gelbison inizia bene, ma solo per pochi minuti. Il Messina attacca, anche se senza grande successo, mentre gli ospiti si difendono per poi ripartire. Diversi i cartellini gialli estratti dal direttore di gara per calmare gli animi di una partita che, con il passare dei minuti, cresce d’intensità. Il tiro da fuori di Ferrini parato da D’Agostino è la migliore occasione del primo tempo. Nel finale dei primi 45 minuti, il Messina reclama un rigore per una trattenuta su Ferrara in area, ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa la partita è molto più equilibrata, anche se non si registrano molte occasioni da gol. Fumagalli tiene in piedi il Messina neutralizzando una conclusione da fuori area di Fornito. Lo stesso fa D’Agostino su Curiale con un’uscita coraggiosa dentro l’area piccola. Il Messina ha una flessione verso la fine del match, ma nel momento più difficile arriva il lampo che sblocca la partita: Ferrini scappa sulla sinistra e mette dentro un cross rasoterra sul quale si lancia Ragusa che devia in rete con la punta.

A questo punto rimane solo da difendere il risultato. La Gelbison attacca a testa bassa, ma la difesa del Messina respinge tutto ciò che può. E laddove la difesa non ci arriva, ci pensa Ermanno Fumagalli a negare il gol del pareggio a Tumminiello con una parata clamorosa.

Finisce così. Il Messina corona con la salvezza l’incredibile rimonta nel girone di ritorno, la Gelbison torna in D dopo una sola stagione tra i professionisti.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp