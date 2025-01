Serie C/C: Messina, si è dimesso il tecnico Modica

Giacomo Modica non è più l’allenatore dell’ACR Messina. Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Crotone, maturata allo stadio “Franco Scoglio”, il tecnico ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva dopo un periodo di difficoltà per la squadra biancoscudata.

“La nuova proprietà è libera di scegliere un altro tecnico. Ho preso questa decisione anche per il bene della città“, ha dichiarato Modica in conferenza stampa. “Non sono mai scappato: ho dato tutto quello che avevo nella testa e nel cuore per amore del Messina, ma devo prendere atto di non essere riuscito a replicare i risultati dello scorso anno. Se qualcuno deve pagare per le disfatte, quel qualcuno sono io”.

Ora la società dovrà individuare rapidamente un sostituto. Nel frattempo, il mister della formazione Primavera, Carmelo Mancuso, guiderà gli allenamenti.

