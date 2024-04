Serie C/C, gli arbitri designati per la 36a Giornata

Gli arbitri designati per la 36a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 13 e domenica 15 aprile.

SERIE C / GIRONE C – 36a GIORNATA

Sabato 13/04/2024

BRINDISI-SORRENTO (ore 16.15): Alberto Poli di Verona

Assistenti: Bruno Galigani di Sondrio e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno

IV: Gabriele Iurino di Venosa

MONTEROSI-GIUGLIANO (ore 16.15): Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Andrea maria Masciale di Molfetta

IV: Paolo Grieco diAscoli Piceno

POTENZA-FOGGIA (ore 18.30): Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

IV: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Domenica 14/04/2024

CASERTANA-PICERNO (18.30): Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Luca Landoni di Milano ed Emanuele Fumarulo di Barletta

IV: Antonio Spera di Barletta

LATINA-TURRIS (ore 18.30): Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Francesco Collu di Oristano e Domenico Castro di Livorno

IV: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

CERIGNOLA-VIRTUS FRANCAVILLA (ore 20.45): Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Luigi Ingenito di Piombino

IV: Andrea Zoppi di Firenze

CATANIA-MESSINA (ore 20.45): Michele Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Roberto Allocco di Alba-Bra

IV: Abdoulaye Diop di Treviglio

MONOPOLI-TARANTO (ore 20.45): Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Domenico Russo di Torre Annunziata

IV: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Lunedi 15/04/2024

AVELLINO-BENEVENTO (ore 20.45): Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Nicola Morea di Molfetta

IV: Dario Madonia di Palermo

JUVE STABIA-CROTONE (ore 20.45): Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Ayoub El Filali di Alessandria e Matteo Cardona di Catania

IV: Alessandro Recchia di Brindisi

