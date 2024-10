Serie C/C, gli arbitri designati per la 10a Giornata

Gli arbitri designati per la 10a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra il 19 e il 21 ottobre:

SERIE C / GIRONE C – 10a GIORNATA

Sabato 19/10/2024

LATINA-ALTAMURA (ore 15.00): Stefano Milone di Taurianova

Assistenti: Carmine De Vito di Napoli e Gianluca Scardovi di Imola

Quarto Ufficiale: Maria Marotta di Sapri

SORRENTO-BENEVENTO (15.00): Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Cadirola di Milano

Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino

TURRIS-GIUGLIANO (17.30): Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Edoardo Maria Brunetti di Milano

Quarto Ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Sabato 20/10/2024

FOGGIA-CATANIA (15.00): Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Davide Merciari di Rimini

Quarto Ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1

JUVENTUS NG-AVELLINO (15.00): Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Andrea Barcherini di Terni

Quarto Ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

TRAPANI-CERIGNOLA (15.00): Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Alessandro Marchese di Napoli

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

MESSINA-MONOPOLI (17.30): Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Cristian Robilotta di Sala Consilina e Andrea Mastrosimone di Rimini

Quarto Ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

CROTONE-TARANTO (19.30): Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Alberto Rinaldi di Pisa

Quarto Ufficiale: Domenico Leone di Barletta

Lunedì 21/10/2024

CASERTANA-CAVESE (20.30): Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Davide Rignanese di Rimini

PICERNO-POTENZA (20.30): Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Michele Decorato di Cosenza

Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli

