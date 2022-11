Condividi su...

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIGI ALESSANDRO (CERIGNOLA)

ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)

CIANCI PIETRO (CATANZARO)

TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

LABRIOLA VALERIO (TARANTO)

MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DEI EMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOUDOU DIAW (FIDELIS ANDRIA)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DE LUCE ROBERTO (CROTONE)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA

D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)

(Nella foto Fidelis Andria, Diaw Doudou, tecnico dei federiciani)