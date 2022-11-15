15 Novembre 2022

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Serie C/C: Giudice, stop per 10 calciatori e 1 tecnico

Dante Sebastio 15 Novembre 2022

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LIGI ALESSANDRO (CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
DEI EMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DOUDOU DIAW (FIDELIS ANDRIA)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
DE LUCE ROBERTO (CROTONE)

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA
D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)

(Nella foto Fidelis Andria, Diaw Doudou, tecnico dei federiciani)

Dante Sebastio

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