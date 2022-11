Serie C/C: Giudice, multe a Cerignola e Fidelis Andria

Condividi su...

Linkedin email

1500 euro al PESCARA per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi di notevole intensità all’11° ed al 28° minuto del secondo tempo, senza conseguenze per terzi o cose.

1200 euro alla JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensità, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo.

1000 euro al CROTONE per avere circa 200 suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, intonato più volte, al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

800 euro al CERIGNOLA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore denominato Curva Sud intonato cori oltraggiosi: 1 – alle ore 17:25 circa, nei minuti antecedenti l’inizio della gara, nei confronti di Tifosi avversari, ripetendolo per sei volte e per circa 15 secondi; 2 – alla fine della gara, nei confronti di una Squadra avversaria per tre volte, per circa 13 secondi.

800 euro alla FIDELIS ANDRIA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti il Settore Ospiti e quantificabili in circa 150 unità, intonato, al 27° minuto del primo tempo, più volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

(Foto Audace Cerignola)