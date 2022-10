Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 6a Giornata del girone C di Serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTA FILIPPO (FOGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GYABUAA MANU EMMANUEL (PESCARA)

DI CAIRANO DAVIDE (VITERBESE)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2022

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)