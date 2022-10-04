Serie C/C: Giudice, il Foggia perde due calciatori
Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 6a Giornata del girone C di Serie C.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GYABUAA MANU EMMANUEL (PESCARA)
DI CAIRANO DAVIDE (VITERBESE)
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2022
DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
SEPE PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)