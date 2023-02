Serie B: Modena-Cagliari, rigettato il ricorso dei sardi

Il giudice sportivo di Serie B ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Cagliari, omologando il 2-0 maturato sul campo il 3 febbraio scorso in favore del Modena. Il club sardo aveva contestato la regolarità della gara invocando un errore tecnico dell’arbitro, che, secondo i sardi, avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita.

Al 47’ del primo tempo, il direttore di gara avrebbe erroneamente estratto il cartellino giallo nei confronti di Gabriele Zappa (difensore rossoblu) senza, in realtà, voler comminare alcun provvedimento disciplinare. come del resto risulta dal rapporto di gara, in cui non è riportata l’ammonizione. Secondo il Cagliari questa situazione avrebbe condizionato il resto della partita.

Il reclamo dei sardi è stato rigettato perché non è stato presentato entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, ma trasmesso tramite pec alle 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023. Per questo, è stato dichiarato inammissibile.

