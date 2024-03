Serie B, giudice sportivo: 10 squalificati, Venezia multato

Archiviata la 28ª giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo.

Di seguito la nota ufficiale:

“Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 2-3 marzo 2024 – Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. VENEZIA

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SAMPDORIA

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per avere, al 40° del secondo tempo, da terra dopo un fallo subito, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VENTURI Michael (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIVIANO Emiliano (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIRCATI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

DE BOER Kees Cornelis H (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAZZOCCHI Simone (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCURSI Salvatore (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author