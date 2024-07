Serie B: Bari, Obaretin atteso in giornata. Contatti con l’Inter per Esposito

Edward Nosa Obaretin è atteso in giornata a Bari, dove svolgerà le visite mediche per aggregarsi alla truppa di Longo in ritiro. Sarà lui il primo dei tre acquisti annunciati dal presidente Luigi De Laurentiis in conferenza stampa. Per quanto riguarda l’attacco torna in auge il nome di Sebastiano Esposito, che lascerà l’Inter per andare in prestito. I biancorossi proveranno a tentare l’affondo per portare in Puglia la punta, in scadenza a giugno 2025.

