Serie B: Bari, Falletti contro il suo passato. Possibile chance per Sibilli

Era arrivato a Cremona nella passata stagione per dare qualità e brio ad una trequarti che poteva già contare su Vazquez, ha chiuso con 17 gare, molte delle quali giocate da mezzala e un andamento deludente. Cesar Falletti di fronte alla società proprietaria del cartellino, per dimostrare che cederlo è stato un errore. Mister Stroppa, contestato dal suo pubblico per le recenti prestazioni dei grigiorossi, attualmente ottavi e con un punto in più sul Bari, non ha sfruttato appieno le doti dell’uruguaiano, che a Bari mister Longo sta utilizzando ormai come seconda punta. Qualità, visione di gioco e il monopolio sui calci piazzati, diventati ormai un punto di forza della formazione biancorossa. Dai piedi di Falletti sono partiti gli assist per due gol del Bari di questa stagione e tanti pericoli per le squadre avversarie. Gli manca ancora il gol, che ha sfiorato in almeno due occasioni. Dalla parte opposta ci sarà Marco Nasti, uno degli uomini più utili nella salvezza del Bari della passata stagione. Capitolo formazione iniziale: possibile chance per Sibilli, match winner dell’incontro della passata stagione, vinto 1-0 dal Bari proprio grazie al gol dell’attaccante napoletano.

