Serie B, 9a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 9a GIORNATA

Venerdì 06/10/23

ore 20.30

Brescia-Feralpisalò 1-1 HIGHLIGHTS

13′ La Mantia (F), 90’+1 Moncini (B)

Sabato 07/10/23

ore 14.00

Cosenza-Lecco 3-0

4′ Forte (C), 25′ Marras (C), 50′ Forte (C)

Modena-Palermo 0-2

47′ Henderson (P), 90’+3 Mancuso (P)

Reggiana-Bari 1-1

10′ Girma (R), 34′ Di Cesare (B)

Sudtirol-Catanzaro 0-1

43′ Iemmello (C)

Ore 16.15

Venezia-Parma 3-2

46′ Busio (V), 54′ rig. Benedyczak (P), 63′ Tessmann (V), 78′ Ellertsson (V), 90’+3 Colak (P)

Cittadella-Ternana 2-2

8′ rigore Falletti (T), 10′ Maistrello (C), 29′ Cassano (C), 84′ Sorensen (T)

Ascoli-Sampdoria 1-1

45’+4 Nestorovski (A), 51′ rig. Borini (S)

Domenica 07/10/23

ore 16.15

Como-CremoneseSpezia-Pisa

CLASSIFICA

Parma 20

Palermo 19

Venezia 18

Catanzaro 18

Cosenza 14

Como 14

Modena 12

Cittadella 12

Bari 10

Brescia 10

Sudtirol 10

Cremonese 10

Ascoli 9

Pisa,8

Reggiana 8

Ternana 6

Spezia 5

Feralpisalò 5

Sampdoria (-2) 4

Lecco 1

Lecco e Brescia tre partite in meno

Palermo, Como, Modena, SudTirol, Cremonese e Spezia una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (10a Giornata)

Parma-Como (Ven 20/10, ore 20.30)

Pisa-Cittadella (Sab 21/10, ore 14.00)

Lecco-Ascoli (Sab 21/10, ore 14.00)

Cremonese-Sudtirol (Sab 21/10, ore 14.00)

Bari-Modena (Sab 21/10, ore 14.00)

Ternana-Brescia (Sab 21/10, ore 14.00)

Catanzaro-Feralpisalò (Sab 21/10, ore 16.15)

Sampdoria-Cosenza (Dom 22/10, ore 16.15)

Reggiana-Venezia (Dom 22/10, ore 18.30)

Palermo-Spezia (Lun 23/10, ore 20.30)

