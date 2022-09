SERIE B – RISULTATI 6a GIORNATA

ASCOLI-PARMA 1-3

7′ Tutino (P), 18′ Inglese (P), 66′ Man (P), 79′ Lungoyi (A)

BRESCIA-BENEVENTO 1-0 (giocata venerdì 16/09/22)

90’+2’ Bianchi (BS)

CAGLIARI-BARI 0-1

78′ Cheddira (B)

COMO-SPAL 3-3

8′ Maistro (S), 12′ e 46′ Cutrone (C), 59′ Moncini (C), 72′ Ioannou (C), 94′ Sa. Esposito (S)

FROSINONE-PALERMO 1-0

44′ autorete Buttaro (F)

GENOA-MODENA 1-0

44′ Jagiello (G)

REGGINA-CITTADELLA 3-0

22′ Gagliolo (R), 58′ Fabbian (R), 88′ Gori (R)

SUDTIROL-COSENZA 1-1

22′ Rover (S), 77′ Kornvig (C)

TERNANA-PERUGIA (domenica 18/09/22 alle 16.15)

VENEZIA-PISA 1-1

41′ Novakovich (V), 44′ Gliozzi (P)

CLASSIFICA

Reggina 15

Brescia 15

Frosinone 12

Bari 12

Genoa 11

Cagliari 10

Parma 9

SPAL 9

Cosenza 8

Ascoli 8

Cittadella 8

Benevento 7

Ternana 7*

Palermo 7

Sudtirol 7

Venezia 5

Perugia 4*

Modena 3

Como 3

Pisa 2

*una gara in meno