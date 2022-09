Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro e vicepresidente Figc, sarà allo stadio Viviani per assistere a Potenza-Foggia (17.30), valida per la quarta giornata del Girone C della Serie C. “Ospite della società rossoblù – si legge in un comunicato diffuso dal Potenza calcio -, Ghirelli sarà accolto dal presidente Donato Macchia e dal vicepresidente Angelo Chiorazzo. Occasione per conoscere di persona il nuovo progetto del Potenza e toccare con mano gli interventi di adeguamento sull’impianto di gioco cittadino. Insieme a Ghirelli ci sarà anche l’avvocato Giancarlo Viglione, consulente giuridico della Figc.