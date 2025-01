Serie A, stabilite le date dei due recuperi

La Lega di Serie A ha fissato per giovedì 6 febbraio alle ore 20.45 la prosecuzione di Fiorentina-Inter, gara della 14/a giornata, che fu interrotta al minuto 16′ del primo tempo in seguito al malore di Edoardo Bove.

Il recupero di Bologna-Milan, gara della 9/a giornata, originariamente programmata in data 26 ottobre 2024 (e rinviata per il maltempo), è fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione del Milan agli ottavi di finale di Champions League – informa una nota della Lega serie A – la gara sarà programmata giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author