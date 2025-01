Sellata (PZ), arriva la neve ma impianti sciistici chiusi

SELLATA (ABRIOLA) – Montagne imbiancate, scenari naturalistici ancora più suggestivi e opportunità per il turismo stagionale. Tutti fattori collegati alla neve che in questi giorni è caduta in Basilicata e soprattutto sul Potentino. Tutti fattori reali ma che sul comprensorio sciistico della Sellata, sul monte Pierfaone a 1350 metri di quota nel Comune di Abriola, l’ultimo non sembra essere stato colto con la dovuta verve. Infatti è vero sì che nelle realtà montuose la neve porta turismo soprattutto dove esistono strutture ricettive collegate agli sport invernali, ma purtroppo per gli amanti di sci e snowboard sugli impianti sciistici della Sellata, le piste sono rimaste chiuse.

Nessun allarmismo, infatti il primo cittadino di Abriola, Romani Triunfo, contatto telefonicamente, ci ha spiegato che la momentanea chiusura è dovuta a questioni tecniche e amministrative, nulla di preoccupante dunque, gli impianti – ci ha rassicurato il sindaco – dovrebbero tornare attivi a stretto giro.

Eppure la stagione era cominciata sotto buoni auspici, erravano stati sulle piste a Santo Stefano, per vedere come avevano scelto di festeggiare il giorno dopo Natale alcuni amanti dello sport ad alta quota. In quel occasione era attivo solo lo skilift e il tapis roulant, la seggiovia sarebbe stata avviata qualche girono dopo.

Dunque un sistema già rodato, circostanza che rende in molti scettici circa la chiusura attuale, soprattutto se si considera che da due giorni le scuole in molti comuni montani sono chiuse e numerosi eventi previsti sono stati rinviati, quale migliore occasione dunque per sfruttare l’opportunità?

Possiamo definirla per ora sprecata ma la neve resisterà si spera per dare una nuova chance agli operatori del settore e agli appassionati che potranno comunque sfruttare anche gli impianti sulla Montagna grande di Viggiano aperti nel fine settimana e sul monte Sirino.

