Security Portuale, assoluzione confermata per Patroni Griffi

BRINDISI – Già assolti con formula piena, hanno visto confermata la loro non colpevolezza dalla Corte d’Appello di Lecce gli otto imputati accusati dalla Procura di Brindisi di aver realizzato opere illecite relative al completamento del circuito di security portuale. Tra gli indagati ci sono anche personalità di spicco, tra cui il presidente dell’Authority del mar Adriatico Ugo Patroni Griffi e l’ex subcomissaria del Comune di Brindisi Maria Angela Danzì. Dopo l’assoluzione arrivata a margine del rito abbreviato, la Procura si era opposta presentando ricorso in appello. Anche il secondo grado ha dato ragione agli imputati confermando la prima decisione. Ovvero, “il fatto non sussiste”. Gli imputati non sono colpevoli di alcun reato.

