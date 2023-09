Scuola, la campanella suona per i piccoli della De Fano di Bari

BARI – La campanella suona forte e inesorabile. Il nuovo anno scolastico a Bari ha preso ufficialmente il via con gli studenti – piccoli e grandi – pronti a tornare tra i banchi. I ragazzi della scuola elementare Vito De Fano dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani del quartiere San paolo di Bari hanno ripreso le attività già nelle scorse ore ma il sindaco del capoluogo, Antonio Decaro, ha voluto salutare i ragazzi come da qualche anno a questa parte, proprio per testare gli umori e le aspettative. Certo, tornare in classe è dura dopo 14 settimane di vacanza ma i piccoli di certo non si fanno trovare impreparati e sono pronti ad affrontare questi nuovi 200 e più giorni di scuola con lo spirito giusto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp