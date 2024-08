Scontro tra due auto in Salento: un morto e tre feriti

È di tre feriti e un morto il bilancio dell’incidente verificatosi sulla SP17, un’arteria stradale poco distante dalla SS101.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17 tra due auto: una Citroen DS 7 e una Volkswagen Up.

In seguito all’impatto una donna che viaggiava a bordo del secondo veicolo, una 73enne originaria di Nardo, ha perso la vita. Le altre tre persone, invece, una famiglia di turisti tedeschi che al momento dello contro erano a bordo della Citroen DS 7, hanno riportato varie ferite e contusioni.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Immediatamente la zona è stata raggiunta dai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasferimento dei feriti presso l’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli. Oltre al personale medico e paramedico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area. Ai carabineri del comando stazione di Sannicola, invece, sono affidati i rilievi, utili per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author