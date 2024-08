Tragico incidente stradale a Martina Franca: un morto

Un grave incidente stradale si è verificato in strada Spezzatarallo, ai confini con il comune di Villa Castelli, in agro di Martina Franca.

A perdere la vita è stato un uomo di Villa Castelli alla guida di un furgone. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma, in quanto non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La vittima viaggiava da sola a bordo del veicolo al momento dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Martina Franca e il personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, si stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

