BARLETTA – Si è svolto nella Prefettura della BAT il comitato per l’ordine e la sicurezza, durante il quale si è discusso della scomparsa di Michele Cilli. Le autorità istituzionali si sono riunite con il Prefetto Maurizio Valiante per affrontare la vicenda del 24enne di Barletta, di cui non si hanno notizie dal 15 gennaio. Le ricerche proseguono sotto il coordinamento della Procura di Trani e con le operazioni della Questura.

Ricerche che si sono concentrate sulla litoranea di Ponente, lungo la strada che porta verso località Fiumara. I sommozzatori hanno setacciato le acque al largo della città, mentre Polizia di Stato e Vigili del Fuoco si sono concentrati sulle campagne adiacenti. Nuove operazioni di rastrellamento con i cani molecolari, a cui si è aggiunto il censimento di pozzi e casolari della zona. Presenti anche i volontari della Protezione Civile, mentre i familiari attendono notizie anche attraverso l’avvocato Michele Cocchiarole e il criminologo Gianni Spoletti.