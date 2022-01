Sparatoria Taranto, convalidato arresto Varallo

TARANTO – Il Gip Maccagnano ha convalidato e applicato la custodia in carcere per Pantaleo Varallo, il 42enne ex guardia giurata che sabato scorso ha sparato contro due agenti di Polizia, ferendoli, a Taranto. Risponde di duplice tentato omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Tra le accuse spicca anche quella di minacce ai danni dell’agente fuori servizio che lo ha pedinato a lungo con la sua auto dopo la denuncia del concessionario di automobili.