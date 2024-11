Sciopero trasporti 8 novembre: Garante impone servizi minimi

Nel prossimo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per venerdì 8 novembre, nonostante l’assenza delle fasce di garanzia, saranno comunque assicurati i servizi minimi di trasporto. A chiarirlo è la Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha ribadito l’obbligo per le aziende di garantire almeno il 30% del personale viaggiante per il trasporto urbano ed extraurbano nelle fasce orarie stabilite a livello locale.

Il Garante ha sottolineato che, contrariamente alle informazioni diffuse, non si prospetta una totale interruzione dei servizi. Il blocco, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), prevede l’uso limitato del personale per garantire i collegamenti fondamentali con aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime. Saranno inoltre assicurati i servizi essenziali per il trasporto scolastico e per i disabili.

Le aziende, conclude la Commissione, dovranno informare tempestivamente gli utenti sui dettagli del servizio.

