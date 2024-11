Sciopero dei tasporti, scontro a distanza Meloni-Schlein

Roma – Non c’è solo il rinnovo del contratto nazionale, ad agitare gli animi dei manifestanti ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre più a rischio come testimoniano le numerose aggressioni avvenute anche negli ultimi giorni in Puglia. In piazza ci sono i sindacati pronti a chiedere lunedì al tavolo a palazzo Chigi, risorse per il settore. Proprio il tema del rapporto con i sindacati ha scatenato lo scontro a distanza tra le due leader Meloni e Schlein

