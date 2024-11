Abodi: ‘Arriveremo ai Giochi di Taranto in tempi e modi giusti’

San Vito dei Normanni – “Non bisogna mai abbassare il livello dell’attenzione. La preoccupazione deve essere sempre presente, ma accompagnata dalla fiducia nelle persone che ci stanno lavorando”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo ai possibili ritardi nell’impiantistica per i Giochi del Mediterraneo, previsti a Taranto e in altre città della Puglia nell’estate del 2026.

“Sono convinto che arriveremo a quell’appuntamento nei tempi e nei modi giusti”, ha aggiunto Abodi. Il ministro si trovava in provincia di Brindisi per partecipare a un ‘Galà dello sport’, dove ha incontrato studenti e rappresentanti di associazioni sportive locali in un evento dedicato all’aggregazione e all’inclusione sociale, promosso dal Comune.

A San Vito dei Normanni (Brindisi), Abodi ha elogiato la sintonia e l’impegno della comunità locale nell’affrontare insieme temi socialmente rilevanti in modo costruttivo e positivo. Ad accoglierlo, tra gli altri, la sindaca Silvana Errico, il consigliere regionale Luigi Caroli e Cesare Fiorio, ex manager automobilistico, da tempo residente in una masseria a Ceglie Messapica.

“Questo appuntamento è affascinante, prestigioso e complesso perché è una piccola olimpiade che riunisce atleti ed atlete che vengono da tre continenti. Sapete perfettamente quello che stiamo affrontando e come abbiamo cercato di dare il nostro contributo, dal punto di vista non solo economico, perché i soldi non sono tutto – ha aggiunto Abodi -. Penso che la cosa più importante sia la visione di questo avvenimento che va oltre la dimensione sportiva, tanto più in questa fase così delicata per il Mediterraneo che è più un luogo dove si muore purtroppo che un luogo di riscatto e di vita”.

Abodi ha sottolineato come “la Puglia tutta abbia una capacità di accoglienza che ha dimostrato in tantissime occasioni, l’ultima il G7, e quindi tutti questi elementi porteranno a fine agosto ed inizio settembre del 2026 tutta la nostra attenzione e partecipazione”.

“Stiamo cercando di mettere in condizione il comitato organizzatore ed il commissario perché gli obiettivi vengano raggiunti. Siamo molto fiduciosi. Le opere vanno va avanti ed anche l’organizzazione sta prendendo piede come deve”, ha concluso il ministro.

