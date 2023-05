Santeramo: Colpi arma da fuoco contro auto socio Arci

Nella notte tra il 13 e 14 maggio ignoti hanno sparato, forse con un fucile da caccia, alle ruote dell’auto di un socio del circolo Arci Stand by di Santeramo in Colle (Bari). A darne notizia il presidente, Francesco Digregorio. “La vettura era parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria – racconta all’ANSA -. Appartiene a un nostro socio, un artista che si è esibito in un concerto hip hop organizzato nella nostra sede”.

Per il responsabile dell’Arci si tratta di un “atto intimidatorio”, che il giorno successivo è stato denunciato ai carabinieri. “Abbiamo sentito un forte rumore – dice – ma inizialmente non abbiamo capito. Quando il proprietario ha raggiunto la vettura ci siamo resi conto e abbiamo chiamato il 112”.

“E’ la prima volta che ci succede una cosa del genere – prosegue -. Non abbiamo idea di chi sia il responsabile. In passato abbiamo avuto qualche piccola discussione solo con alcuni vicini per via del volume della musica”.

Cgil ha immediatamente espresso “sentimenti di vicinanza e solidarietà agli attivisti dell’Arci”. Il sindacato invita Forze dell’ordine e magistratura a “indagare e possibilmente individuare gli esecutori di tale atto”, definito “preoccupante”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp