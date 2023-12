Sanità, prima donazione d’organo al San Giacomo di Monopoli

BARI – Prima donazione d’organo all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli. Il prelievo è stato portato a termine con successo nella notte scorsa, grazie all’assenso dei familiari di una donna deceduta il giorno precedente. L’équipe di anestesia e rianimazione, diretta dal dottor Nicola D’Onghia, per la prima volta ha potuto mettere in moto la complessa macchina della donazione, raccogliendo il consenso alla donazione e poi coordinando l’intera procedura che ha visto il coinvolgimento del personale del blocco operatorio, di diversi specialisti dell’ospedale e del laboratorio di Patologia clinica. “Un percorso non facile – dicono dall’Asl – reso possibile dal grande altruismo dei familiari della donatrice a cui va il sentito ringraziamento della direzione generale e dall’impegno di tutto il personale coinvolto che ha dimostrato competenza, dedizione e capacità di lavoro d’équipe, fondamentali per dare una speranza di vita migliore ai pazienti in lista di attesa per un trapianto”. Con quest’ultimo prelievo, il settimo eseguito nel 2023, il coordinamento aziendale per la donazione organi e tessuti e trapianti raggiunge anche l’obiettivo di completare e consolidare la rete dei presidi Asl Bari in grado di portare a termine queste procedure.

