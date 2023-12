BARI – La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sul caso della morte di Renato Mehmeti, il 44enne operaio albanese – ma residente da anni nel comune barese di Altamura – travolto da un’auto sulla statale 96, nel territorio di Palo del Colle, il pomeriggio del 4 dicembre. Nel registro degli indagati è iscritto un 60enne di Palo del Colle: quel giorno il 44enne stava rientrando a casa da lavoro su un furgone Iveco, guidato dal titolare della ditta per cui lavorava e con a bordo altri due colleghi. A un certo punto il conducente si è fermato per controllare il carico, ha accostato il veicolo sulla destra e tutti gli occupanti del mezzo, compreso Mehmeti, sono scesi per verificare rimanendo a bordo strada. Poco dopo, però, una Volkswagen Passat guidata dal 60enne ha investito Mehmeti, scagliandolo a diversi metri di distanza senza lasciargli scampo. All’arrivo, i soccorritori hanno solamente potuto constatarne il decesso. Sul corpo dell’uomo non è stata disposta autopsia, la salma rientrerà questa sera in Albania e i funerali saranno svolti domani a Fier, sua città natale. Mehmeti lascia la moglie Natila e il figlio di 16 anni, nato ad Altamura. La famiglia, che intende avere chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità, si è rivolta allo Studio 3A-Valore spa – attraverso il responsabile della sede di Bari della società, Sabino De Benedictis – e sarà assistita anche dall’avvocato Bruno Fornari. Studio 3A ha acquisito la documentazione dell’incidente e ha incaricato l’ingegnere cinematico Pietro Pallotti di valutarla, “con l’auspicio – si legge in una nota – che anche il Sostituto Procuratore voglia disporre una consulenza tecnica ad hoc per accertare” dinamica, cause e responsabilità dell’incidente.

