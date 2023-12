Salento, a Leuca sbarcano 79 migranti

Sono 79 i migranti giunti nella notte al porto di Santa Maria di Leuca, provenienti dall’Iran e dall’Afghanistan. Viaggiavano a bordo di un’imbarcazione intercettata al largo del Capo di Leuca da mezzi aeronavali della guardia di finanza. Tra i migranti sbarcati ci sono nuclei familiari con donne e bambini, donne anziane e una famiglia di otto persone. Tutti in buone condizioni, seppur provati. Sotto una pioggia battente, i migranti, in mare da oltre 5 giorni, sono stati soccorsi, posti al riparo e rifocillati dagli operatori della Croce Rossa. Dopo le operazioni di identificazione sono stati trasferiti in uno dei centri di accoglienza del Salento.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp