BARI – Stabilizzazioni e sostituzione del personale in quiescenza, piano straordinario di assunzioni, riorganizzazione della medicina ospedaliera e convenzionata, premio Covid per gli operatori di Sanitaservice, notizie sulla Asl Zero. Sono alcuni dei temi posti dai segretari generali pugliesi delle categorie dei lavoratori pubblici – Luigi Lonigro per Fp Cgil Puglia, Aldo Gemma per Cisl Fp Puglia e Paola Bruno per Uil Fpl Puglia – in una nota congiunta inviata ai vertici della sanità regionale. “Al fine di migliorare la risposta sanitaria ai bisogni dei cittadini – spiegano i tre sindacalisti – i cui costi per la mobilità passiva nel 2022 hanno raggiunto la cifra di 177 milioni di euro, nonché per garantire agli operatori sanitari il rispetto della professionalità e dignità lavorativa oltre che di diritti e tutele già maturate e acquisite, chiediamo che, nella riunione già convocata dalla Regione per il 13 dicembre, siano presenti anche il presidente Emiliano, l’assessore Rocco Palese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro”. La richiesta ai vertici della sanità è di “integrare l’ordine del giorno” per affrontare e risolvere “tutte le criticità su cui, a oggi, non sono pervenute risposte adeguate”. “Se non dovessero pervenire risposte puntuali con tempi certi – concludono – metteremo a conoscenza della situazione i lavoratori che venerdì 15 dicembre saranno a Bari presso la presidenza della giunta regionale per stabilire le ulteriori iniziative da intraprendere per far valere i loro diritti”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp