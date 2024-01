Sanità occupazione e giovani: il 2024 della Cisl Puglia

BARI – Disoccupazione femminile, sicurezza sul lavoro, sanità e welfare e giovani. Questi gli obiettivi della Cisl Puglia per il 2024 dopo una serie di iniziative e battaglie che hanno riguardato i dodici mesi appena trascorsi. Partendo dai dati Istat sulla popolazione della regione, il segretario, Antonio Castellucci, sottolinea come la Puglia stia vivendo – negli ultimi dieci anni – un graduale spopolamento: dai 4,1 milioni del 2012 ai 3,9 del 2023. Ciò – secondo la Cisl – non farà altro che rendere il territorio sempre più povero. E a proposito di povertà – ma stavolta economica -, la Puglia risulta prima in Italia per incidenza di povertà relativa. In tutto 921mila, circa il 21% delle famiglie. E così, per Castellucci, bisogna dare risposte adeguate sia sul mercato del lavoro che sulla sanità puntando sui giovani ed evitando la fuga di cervelli.

