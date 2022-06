La Puglia ha superato la verifica dei ministeri della Salute e dell’Economia sul bilancio 2021 della sanità: lo annuncia la Regione. “È un’ottima notizia”, è il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Grazie al lavoro delle strutture regionali – aggiunge – e delle sezioni del dipartimento Salute e nonostante tutte le maggiori spese che si sono rese necessarie a causa della pandemia, si sono evitate nuove tasse per i cittadini”. Al Tavolo di verifica svolto nel pomeriggio hanno partecipato idDirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del ministero della Salute, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il direttore del dipartimento Bilancio, Angelosante Albanese, e il dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, Benedetto Pacifico. Nel 2021 i costi per la gestione della pandemia Coid-19 sono stati pari a 520 milioni di euro circa, coperti con finanziamenti statali, comunitari e per 118 milioni di euro utilizzando fonti finanziarie del bilancio regionale. “Un risultato importante – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese – considerato che anche grazie allo sforzo messo in campo dai direttori generali delle Asl ed in particolare delle aree Economico-Finanziarie, che hanno sottoposto a revisione tutte le poste di bilancio, si è consentito di rilevare l’effettiva perdita di esercizio”.