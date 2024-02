San Severo (FG) –

Con propria Ordinanza n. 2 in data 01.02.2024, il Sindaco Francesco Miglio, a seguito di furti e atti vandalici agli impianti termici ed idraulici, ha disposto la CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ANDREA PAZIENZA sino a tutto il 10 febbraio 2024.

IL SINDACO

Vista la nota odierna, a firma del Dirigente dell’Area IV avente ad oggetto: “ulteriore violazione Edificio scolastico “Andrea Pazienza” – 31 gennaio 2024/01 febbraio 2024 – comunicazioni”, nella quale segnala che nella notte del 31.01. c.a. la parte impiantistica dell’edificio scolastico “Andrea Pazienza” è stata vandalizzata; considerato che a seguito di tale vandalizzazione tutti i servizi – compreso quelli igienico – sanitari – risultano non funzionanti, e che, pertanto, tali disfunzioni impediscono l’attività scolastica; che al fine di procedere con il ripristino delle funzionalità inerenti anche all’impianto idrico è necessario sospendere le attività scolastiche, per un periodo temporale indeterminato, comunque non inferiore a sette giorni lavorativi. Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura dell’Edificio Scolastico “Andrea Pazienza” per i giorni dal 01.02.2024 a tutto il 10.02.2024, come richiesto dal Dirigente della AREA IV allo scopo di procedere con gli interventi atti al ripristino della funzionalità dell’Edificio;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa connesse ad esigenze di igiene e sicurezza della popolazione scolastica, la chiusura, con conseguente sospensione di ogni attività, dell’Edificio Scolastico “Andrea Pazienza” per i giorni che decorrono dal 01.02.2024 a tutto il 10.02.2024, fatte salve successive e diverse determinazioni.

Il testo integrale dell’Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it

