San Pietro Vernotico, spaccio di droga in città: cinque arresti

SAN PIETRO VERNOTICO – Cinque arresti per spaccio di droga a San Pietro Vernotico, dove i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi e della locale stazione, all’alba di oggi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, tre in carcere e due ai domiciliari, firmata dal Gip Vilma Gilli a carico di cinque persone. Il gruppo, secondo l’accusa della Procura messapica, gestiva in città un fiorente spaccio di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, marijuana e hashish.

Le indagini dei militari si sono avvalse anche di strumenti tecnici. Nei prossimi giorni, gli indagati saranno chiamati a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per il cosiddetto interrogatorio di garanzia.

