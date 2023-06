SAN PIETRO VERNOTICO – Per appena otto preferenze, aveva dovuto rinunciare alla fascia tricolore indossata nella legislatura precedente. Ora, però, ad un mese e più dal verdetto popolare, Pasquale Rizzo, ex primo cittadino di San Pietro Vernotico, impugna la vittoria elettorale della sindaca Maria Lucia Argentieri presentando, insieme ad altri 15 consiglieri, ricorso al Tribunale Amministrativo di Lecce. Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Sergio De Giorgi hanno presentato ricorso chiedendo di correggere il risultato e, quindi, di “annullare lo scrutinio elettorale e gli atti impugnati”. In sintesi, Rizzo contesta l’attribuzione di alcuni voti all’avversaria e quindi le operazioni di scrutino, il cui esito, ad oggi, è “sostanzialmente confermato”.

