San Pancrazio in finale a Sanremo, Fiorello accende la fantasia

San Pancrazio sul palco dell’Ariston di Sanremo grazie a Fiorello. In occasione della serata finale della kermesse canora più importante d’Italia, il mattatore siciliano, accompagnato dai ballerini della compagnia ucraina di danza hi tech di Kiev, è entrato in scena in abito nero con inserti in led. A margine della originale perfomance, una rivisitazione de “L’uomo in frack” su una base musicale che ha omaggiato Domenico Modugno e Michael Jackson, prima di congedarsi, Fiorello ha dichiarato: “Non mi voglio dilungare, non voglio fare quelli che fanno i monologoni d’inizio, noi vogliamo subito cominciare anche perché io devo levarmi le luminarie di San Pancrazio e voglio vestirmi normalmente”.

I pugliesi in ascolto avranno subito pensato a San Pancrazio Salentino, ma, simpatica coincidenza, il santo è anche patrono di Taormina ed è quindi verosimile immaginare che la citazione di Fiorello sia un omaggio alla sua Sicilia.

“Intanto ci ha fatto piacere sentire citare sul palco di Sanremo il nome del nostro santo patrono, che è anche il santo protettore di Taormina e che dà il nome al comune che amministriamo. Chi ha seguito la finale del Festival lo ha notato, è stata una cosa simpatica per noi. Poi nella vita si sa, dalle coincidenze potrebbero venire fuori situazioni interessanti. Intanto, colgo l’occasione per dire che, a prescindere dalla citazione di Fiorello, il nostro comune è stato realmente protagonista di Sanremo. Tra coloro che hanno alacremente lavorato dietro le quinte, anche i sanpancraziesi Andrea Scazzi, aiuto coreografo di Veronica Peparini per Alessandra Amoroso, e Roberta Stridi per Diabasi, scuola professionale di massaggio, che si è presa cura del benessere degli artisti in gara. Complimenti ai nostri ragazzi!” ha commentato il sindaco Edmondo Moscatelli.

