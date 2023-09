SAN MICHELE SALENTINO – Ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto la sua abitazione aveva detto che in casa non c’era nessuno. Emergono nuovi e macabri dettagli sul fermo del 47enne di San Michele Salentino accusato dell’omicidio volontario della madre, trovata carbonizzata nella villetta di contrada Augelluzzi.

Nelle prossime ore, Villani, accompagnato dall’avvocato Bartolo Gagliani, sarà ascoltato dal Gup Vittorio Testi per l’udienza di convalida del fermo, in programma domani mattina alle 10 nel carcere di Brindisi. In quella sede, potrà raccontare la sua versione dei fatti. Oppure, ancora una volta, potrà decidere di restare in silenzio.

