San Marzano, lutto cittadino: domani i funerali di Angelo Cotugno

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE: La città di San Marzano di San Giuseppe sarà in lutto cittadino, domani 13 aprile nel giorno dei funerali di Angelo Cotugno, l’operaio Semat folgorato da una scossa elettrica lo scorso 9 aprile mentre stava operando in un cantiere stradala sulla Taranto-Avetrana. I funerali si svolgeranno alle 16.00 nella chiesa San Carlo Borromeo di San Marzano. Il lutto cittadino sarà invece dall 15.00 alle 18.00, “in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia di Angelo Cotugno”, ha dichiarato il sindaco della città Francesco Leo attraverso un’ordinanza. In tale circostanza tutte le saracinesche degli esercizi commerciali saranno abbassate e le bandiere esposte negli edifici pubblici saranno listate in lutto.

