SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) –

I comuni di San Giovanni Rotondo, nel foggiano, e Bucchianico, in provincia di Chieti, di nuovo insieme per un’occasione importante: il 447° anniversario della conversione di San Camillo De Lellis. Le due città sono legate da un sodalizio storico, siglato quasi mezzo secolo fa con il patto di gemellaggio del febbraio 1975 in cui si celebrò il 400° anniversario della conversione del santo. Da una parte Bucchianico, città che diede i natali a San Camillo e dove riposano le sue spoglie e dall’altra San Giovanni Rotondo, che lo ha visto rinascere nella fede come Santo.