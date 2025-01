Salento, trovato con 863mila euro in contanti: denunciato albanese

La Guardia di Finanza ha sequestrato 863mila euro in contanti durante un controllo sulla statale 613, tra Brindisi e Lecce, e in una successiva perquisizione domiciliare. I militari hanno fermato un’auto in transito, rinvenendo al suo interno circa 230mila euro in banconote confezionate in buste sottovuoto.

Il conducente, un cittadino albanese di 46 anni con precedenti giudiziari, è stato sottoposto a ulteriori verifiche. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i finanzieri hanno trovato circa 630mila euro nascosti in un armadio.

L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in concorso con altri soggetti ancora da identificare. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del denaro, ritenuta di probabile origine illecita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author