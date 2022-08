I Carabinieri della compagnia di Maglie, coadiuvati dai militari delle stazioni di Poggiardo, Otranto e Martano, hanno condotto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto, l’operazione “Summer Storm”, finalizzata a un maxi controllo del territorio di Santa Cesaria, soprattutto nelle zone della movida.

Per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (117 pastiglie di MDMA e 35 grammi di hashish) sono state arrestate due persone: un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 17, entrambi residenti in Campania. Altre 16 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Impiegati, per l’operazione, 40 militari e 20 automezzi. Sono stati controllati 132 vetture, 154 persone e 1 locale. Sono 12 le patenti ritirate, 57 le contravvenzioni elevate,