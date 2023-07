Salento: migranti, sos da peschereccio in avaria a largo di Leuca

Un peschereccio con circa 120 migranti a bordo è in avaria a 15 miglia da Leuca e ha lanciato un Sos. Sul posto tre motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero della Guardia di Finanza. Sono state dirottate anche due motonavi che erano nelle vicinanze. Per le condizioni del mare sono in corso verifiche sulle operazioni di soccorso da effettuare. Il peschereccio potrebbe essere trainato oppure i migranti potrebbero essere trasbordati e messi in sicurezza sui mezzi della Guardia Costiera.

