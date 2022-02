Dopo l’incendio a Cutrofiano domato dai Vigili del Fuoco di Maglie, diversi interventi sono stati compiuti nel pomeriggio di oggi dai caschi rossi. Due incidenti, un palo pericolante e un anziano 97enne trovato morto in casa.

Questi i fatti

Alle ore 11.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta sulla SP 7 Lecce Monteroni, nei pressi dell’incrocio per l’Ecotecnica, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autoveicoli una Suzuki Ignis e una Smart. I conducenti M.A. 66enne e C.A. 39enne sono rimesti leggermente feriti. Entrambe i mezzi sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco.



Poco dopo le 16.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Ugento è intervenuta a Salve in via Mauro per un soccorso a persona. Giunti sul posto, allertati dal vicino di casa, sono entrati all’interno dell’abitazione rinvenendo un uomo N.N. di 97 anni riverso a terra nel vano cucina. I sanitari 118 intervenuti sul posto ne hanno constatato il decesso.

Nello stesso momento una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta sulla Lecce Villaconvento per un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura Mercede Classe A e un autobus SGM. Nell’autovettura vi era un uomo di 38 anni rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere per poi affidarlo alle cure del 118 e trasportato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Alle 18.20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, unitamente a due supporti di autoscale e autogru, sono intervenuti in via stazione a Surbo per un palo pericolante. Sul posto vi era un grosso palo segnaletico pericolosamente inclinato. I vigili del fuoco hanno dapprima provveduto ad ancorare il palo per poi rimoverlo. L’intervento è valso a togliere l’immediato pericolo di caduta ed a ripristinare la viabilità.