Salento, emergenza erosione sulla sponda adriatica

SAN FOCA – II fenomeno dell’erosione costiera investe in modo grave lunghi tratti di costa della Puglia ed in particolare l’affaccio sull’Adriatico, dove le mareggiate sono di una certa portata. La mancanza di interventi organici e coordinati, la pressione del moto ondoso, gli eventi meteo-marini straordinari stanno contribuendo a cancellare ampi tratti di spiagge con grave danno per l’ecosistema e per l’economia locale.

Si tratta di una criticità che richiede di essere affrontata in modo continuativo e coordinato a tutela dell’ecosistema, dell’habitat marino e dell’economia legata al turismo balneare che rappresenta uno dei principali motori dell’offerta turistica salentina.