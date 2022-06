Avevano 71 e 77 anni le due vittime, probabilmente del caldo, decedute nelle scorse ore in Salento. Il primo si chiamava Giorgio Fiocco, originario di Latina, ed è deceduto a Torre dell’Orso, marina di Melendugno. È stato visto galleggiare in acqua e trascinato a riva, purtroppo, per lui, non c’è stato nulla da fare. Oltre al 118 sono anche intervenuti gli uomini della Guardia Costiera. Poi è toccato a Luigi Enio,77enne di Torino, deceduto nel giorno del suo compleanno in un villaggio turistico di Otranto. Ha accusato un malore appena giunto in spiaggia, i bagnini del resort hanno tentato di strapparlo alla morte praticando le manovre di primo soccorso, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatate il decesso. Oltre alla guardia costiera, sono intervenuti anche i carabinieri.