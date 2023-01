Salento: Carburanti, violazioni accertate in 19 distributori

Dei 47 distributori di carburanti controllati nella provincia di Lecce, la Guardia di Finanza ha accertato che 19 impianti hanno omesso “la comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi” e la “mancata esposizione dei prezzi per tipologia di erogazione”.

Nei confronti di un gestore è stata anche ipotizzata la “frode nell’esercizio del commercio” in quanto i campioni di diesel prelevati, così come confermato dalle analisi, contenevano una quantità d’acqua tale da non soddisfare i requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa di riferimento europea. Per questo il rappresentante legale del distributore stradale è stato denunciato.

