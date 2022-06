Salento- È uscito il primo singolo della band salentina Mamastè. Si intitola “Perfetto per te” ed è prodotto da Francesco Mancarella, mixato da Antonio

Bruno, per l’etichetta discografica L’Arca del blues.

Il singolo verrà presentato in anteprima dal vivo giovedì 23 giugno, in occasione del

“Veglie Music Fest”, in programma appunto a Veglie, presso Largo Osanna.

I Mamastè sono Francesco Mancarella (synth), Diego Martino (batteria), Lorenzo

Mancarella (sax e voce) e Vito Stefanizzi (basso).

Ciascuno di loro ha un curriculum di tutto rispetto da solista nei rispettivi progetti musicali personali, ma insieme formano anche una eclettica band dal sound inconfondibile, che ha accompagnato il cantante Matteo Cazzato su diversi palcoscenici nazionali e che ora si cimenta con la sua prima produzione discografica originale.

Nel brano anche Mirko Arnone (chitarra) e Alessandro Dell’Anna (trombe).

“Perfetto per te”, singolo immediatamente orecchiabile e coinvolgente, racconta la storia di un ragazzo sregolato, che mette al centro del suo vivere l’approccio col sesso femminile. “Circondo ma non mollo se la tipa è a casa mia”, racconta il protagonista, conquistatore seriale, che però, alla fine, cascando tra le braccia di una giovane ragazza, si innamora perdutamente.

I doppi sensi che si susseguono nascono proprio da questo amore, sentimento che modifica l’accezione iniziale del testo. Così, le allusioni si trasformano e si “risolvono” man mano e mostrano sullo sfondo la possibilità per lui di cambiare vita. Finendo col provarci gusto a “far la fila la domenica mattina al supermercato”.