Salento, allarme roghi di auto: Caroppo, ‘Bisogna intervenire’

“Il fenomeno dei roghi di auto nel Salento continua a crescere, raggiungendo numeri preoccupanti. Come già denunciato nei mesi scorsi, anche quest’anno la Provincia di Lecce si conferma in cima alla classifica per danneggiamenti seguiti da incendio, secondo il report sulla criminalità pubblicato da Il Sole 24 Ore”. Lo sottolinea Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.

“Le notizie riportate dai media locali – aggiunge Caroppo -, evidenziano una situazione di emergenza sicurezza senza sosta: non passa notte senza che si verifichi un atto incendiario ai danni di cittadini, imprenditori o amministratori locali”.

Di fronte a questa situazione, il deputato annuncia la sua intenzione di chiedere agli organi competenti la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, includendo anche i rappresentanti della Procura della Repubblica, per adottare tutte le misure necessarie a contrastare questo fenomeno in crescita.

