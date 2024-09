Frigole, i residenti chiedono il presidio medico

Frigole (LE) – L’ASL di Lecce ha rilasciato parete positivo riguardo l’idoneità del locale individuato per essere utilizzato temporaneamente quale presidio medico di medicina generale a Frigole. Una soluzione che, come sottolineano i residenti della marina leccese, risulta fondamentale, soprattutto per gli anziani che la abitano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author