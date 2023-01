Saldi in Basilicata dal 2 gennaio: i consigli dell’Adoc

La Basilicata è una delle prime regioni a iniziare il periodo dei saldi. Infatti il 2 Gennaio su moltissime attività commerciali vedremo apparire i cartelli “SALDI”. OCCASIONI DA NON PERDERE VERE O NO? È lo slogan della campagna di informazione dell’Adoc di Basilicata che ha stilato un decalogo con qualche consiglio utile per i consumatori.

Condividi su...

Linkedin email